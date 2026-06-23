Ninja Foodi StaySharp

In der Regel beschränken wir uns hier meist darauf, echte Elektronik zu überprüfen, Dinge, die im Großen und Ganzen erfordern, dass man... Dann stecken Sie sie in eine Steckdose. In diesem Fall ist das Produkt das "Foodi StaySharp" von Ninja (man erkennt es wahrscheinlich allein schon am skurrilen Namen), und allein deshalb achten wir genau darauf, weil es immer Spaß macht, Produkte dieses speziellen Herstellers zu bewerten.

Ninja denken immer außerhalb des Rahmens und versuchen ständig, Einsatzszenarien mit ihrer Ausrüstung zu kombinieren oder zu transformieren. Es funktioniert nicht immer, aber es ist unglaublich leicht, die Ideen, den kreativen Antrieb und die Innovation zu schätzen.

StaySharp ist somit ein ziemlich einfaches Konzept; Du hast Küchenmesser zu Hause, und vielleicht sind sie schon in irgendeinem Messerblock aufbewahrt. Mit der Zeit werden sie stumpf und müssen geschärft werden, aber anstatt einen Messerschärfer irgendwo in einer Schublade zu haben, ist dieser direkt in den Messerblock selbst eingebaut, direkt rechts von den Messern montiert. Das bedeutet, du kannst relativ einfach ein Messer herausnehmen, es in den Schärfer einführen, es mit einem kleinen Knopf hin und her bewegen und dann im Prinzip ein geschärftes Messer bereit haben.

Auch hier ist die Idee leicht verständlich und unglaublich clever. Sie reduzieren die Anzahl einzelner Gegenstände in Ihrer Küche, kombinieren vielseitige Funktionen in einer Einheit und halten Ihre Messer länger schärfer, weil der Prozess jetzt unglaublich reibungslos läuft.

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Ich bin allerdings nicht besonders gut gerüstet, um zur Qualität der Messer etwas zu sagen. Man zahlt etwa 150 Pfund für ein Set von sechs Messern, und ein kurzer Vergleich mit Sets von Onyx, Casper Sobczyk oder Zwilling zeigt mir, dass der Gesamtpreis eher günstig ist. Ninja selbst behauptet, die Messer seien aus geschmiedenem deutschen Edelstahl. Außerdem ist die Klinge selbst ein einziges, solides, durchgehendes Stück, das bis zum Griff reicht, und alle sechs Messer fühlen sich sehr angenehm an.

Im Inneren des Blocks selbst befindet sich eine motorisierte Schleifscheibe mit Steinen. Es funktioniert, indem ein Messer aus seinem eigenen Schlitz entfernt und in den Schärfer eingeführt wird. Dann kannst du einen Knopf "pumpen", um das Schleifrad in einem optimalen Winkel zu lenken. Es ist ziemlich einfach, und die Ergebnisse scheinen wirksam zu sein. Ninja verspricht, dass die Messer zehn Jahre lang scharf bleiben, wenn man sie regelmäßig schärft, was eine ziemliche Behauptung ist.

Allerdings gibt es hier einige Nachteile, die die Party etwas verderben. Obwohl das im Grunde nur ein Loch ist, ist es tatsächlich ein proprietäres und passt nur zu Ninjas eigenen Messern. Wenn du also eine verlierst oder sie kaputtgeht, musst du einzeln Ersatzteile bei Ninja kaufen. Außerdem sind die Schlitze, in denen die Messer gehalten werden, genau auf dieses spezielle Set zugeschnitten.

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Außerdem hat Ninja generell ein Problem mit Materialien und Ästhetik. Sicher, das lässt sich teilweise dadurch entschuldigen, dass ein StaySharp-Block eigentlich nicht besonders teuer ist, aber andererseits ist es an der Zeit, dass Ninja diese sehr plastikartigen Designs zugunsten von etwas Minimalistischem und Modernerem ablegt. Vielleicht Aluminium? Oder vielleicht hier und da ein Stück Holz? Der Punkt ist, dass der StaySharp aus der Entfernung günstiger aussieht, als er tatsächlich ist.

Dennoch ist das Konzept wieder einmal klar und gut durchdacht. Das Produkt funktioniert genau wie vorgesehen, und es ist sehr klar, welches Problem es löst, und es löst dieses Problem mit Bravour. Wenn du ein "schmutziger Casual" in der Küche bist, hast du mit einem StaySharp öfter schärfere, bessere Messer zur Verfügung – und genau darum geht es doch, oder?