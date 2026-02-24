Man könnte sofort annehmen, dass wir, da das Konzept des Heißluftfritteuses als Konzept noch nicht lange existiert, immer noch im "Wilden Westen" des Designs wären, wo Hersteller weiterhin über die wichtigsten Aspekte des Nutzererlebnisses uneins sind und daher deutlich unterschiedliche Lösungen anbieten. Aber das ist nicht der Fall. Schon jetzt sehen 95 % aller Heißluftfritteusen praktisch identisch aus, dieselben schwarzen Boxen mit einem kleinen Griff und einfachen Knöpfen obendrauf.

Deshalb ist es so spannend, den Ninja CRISPi vorzustellen, eine Heißluftfritteuse, die wirklich keinem anderen Heißluftfritteuse auf dem Markt ähnelt. Die Wärme wird durch eine Art Deckel erzeugt, den man auf einen Glasbehälter legt, von dem es mehrere gibt, und die Idee ist, dass die Schüssel, in der das Essen bereits ist, zum Servieren am Tisch oder sogar direkt in den Kühlschrank mit dem ebenfalls enthaltenen Deckel gestellt werden kann.

Es ist ein Versuch, eine Art All-in-One-Lösung zu schaffen, und Ninja hat immer wieder innovativ gedacht, weshalb CRISPi allein aus diesem Grund Applaus verdient. Technisch gesehen hat er 1700W Leistung in einem Behälter, der entweder 3,8 oder 1,4 Liter groß ist. Er verfügt über alle grundlegendsten Kocheinstellungen wie Airfried, Braten, Warm halten und Frische Schärfe und wird mit denselben kleinen Knöpfen oben bedient.

Die Kraft, die CRISPi liefert, ist klassisch: Das Essen wird knusprig und gleichmäßig gegart. Es gibt eine kleine Plattform, die am Boden jeder Schüssel platziert werden kann, um den Luftstrom kreisförmig zu gestalten, und wenn Sie sie verwenden, entspricht das Ergebnis dem, was Sie von einer guten Heißluftfritteuse erwarten würden.

Aber es gibt natürlich hier Einschränkungen, und dazu noch ziemlich erhebliche. Zuallererst reichen 3,8 Liter für eine Familie nicht aus, die es schätzen würde, das Essen nicht in eine Schale oder Ähnliches umgeben zu müssen. Im Vergleich dazu bieten die meisten größeren Airfryer 10 Liter, sodass es nicht viel braucht, um den CRISPi vollständig zu füllen. Da es immer so voll ist, nimmt das auch den Vorteil, dass es aus Glas besteht, also dass man das Essen von der Seite aus zubereiten sehen kann. Außerdem ist es umständlich, diese Glasschale wirklich sauber zu halten.

Ja, alles PFAS-frei, und ja, es ist keine Notwendigkeit für die Antihaftbeschichtung, die man anderswo sieht, aber man könnte auch argumentieren, dass man bei herkömmlichen Heißluftfritteusen nicht unbedingt nach einer einzigen Kochsession reinigen muss. Aber mit Glas? Ja, das tust du.

Es sollte auch erwähnt werden, dass Ninja aus unerklärlichen Gründen nicht erlaubt, Zeit oder Temperatur anzupassen, da man die vordefinierten Einstellungen zum Kochen verwenden muss – was wie eine seltsame, willkürliche Einschränkung erscheint, wenn Ninja selbst diese Funktion in seinen anderen Heißluftfritteusen anbietet.

CRISPi bietet Funktionalität und Vielseitigkeit, die wirklich lobenswert ist, und ich glaube, das tue ich. Aber diesmal haben sie ein Produkt entwickelt, das noch einmal durch den Think Tank muss, um ein Endergebnis zu erzielen, das nicht nur clever ist, sondern auch wettbewerbsfähige und kompromisslose Leistung liefert. Die Idee, bei Servierschalen und Schüsseln zu sparen, ist solide, und die Idee, eine CRISPi-Schüssel zu öffnen und sie zum Mittagessen bei der Arbeit mitnehmen zu können, nun ja... Es funktioniert einfach. Aber es gibt im Moment zu viele Nachteile, so ist es eben.