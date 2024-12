Nine Sols, um nächstes Jahr eine physische Veröffentlichung zu erhalten

HQ

Während Roguelikes, Metroidvanias und Soulslikes heutzutage wie Sand am Meer zu finden sind, findet man von Zeit zu Zeit einen wirklich ausgefeilten und aufregenden Titel in den sich kreuzenden Subgenres, die wir sehen, wie z. B. Nine Sols.

Der von der Kritik gefeierte Titel von Red Candle Games kombiniert Sekiro-artige Action mit einem faszinierenden Kunststil und wird nun nächstes Jahr physisch veröffentlicht. Laut der X/Twitter-Seite von Red Candle arbeitet der Entwickler für diese physische Veröffentlichung mit Fangamer zusammen.

Bisher wurde die physische Veröffentlichung für die Switch nur bestätigt und wird irgendwann im Jahr 2025 erscheinen. Wenn Sie jemand sind, der seine Medien gerne physisch aufbewahrt, sollten Sie nach dieser Version von Nine Sols Ausschau halten.