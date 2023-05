Nine Inch Nails vertonen den neuen Turtles-Film

HQ

Trent Reznor, Frontmann der Band Nine Inch Nails und König unsterblicher Klassiker wie den Alben The Downward Spiral und Pretty Hate Machine, hat zusammen mit Atticus Ross – seit 2016 offizielles Mitglied der Band – in den letzten Jahren eine Reihe kraftvoller Film-Soundtracks geschaffen. Darunter sind der preisgekrönte Soundtrack für The Social Network, aber auch die Watchmen-Serie und der Film Mank. Jetzt, etwas überraschend, nimmt es das wilde Duo mit den Turtles auf.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, der starbesetzte Animationsfilm, der am 2. August in die Kinos kommen soll, wird das Regiedebüt des Autors Jeff Rowe sein und bietet Synchronsprecher wie Seth Rogen, Paul Rudd, Post Malone, Maya Rudolph, Ice Cube und mehr.

Sehen Sie sich unten den Teaser-Trailer des Films an, und warum hören Sie sich Reznors Hauptwerk nicht noch einmal an, wenn wir schon dabei sind?

Danke American Songwriter