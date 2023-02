Nina bestätigt für Tekken 8 im Gameplay-Trailer

HQ

Bandai Namco liebt es, neue Dinge über kommende Spiele bei Spielturnieren zu enthüllen, so dass Katsuhiro Haradas Neckereien in den Tagen vor dem Finale der Tekken World Tour 2022 fast bestätigt haben, dass wir mehr von Tekken 8 auf der Show sehen würden. Die Frage war nur: Was würden wir bekommen? Nun, die Überschrift hat es für Sie verdorben, aber die Antwort ist: eine Rückkehr eines geliebten Charakters mit einem neuen Stil.

Ja, Nina Williams wird offensichtlich in Tekken 8 sein, und der Gameplay-Trailer unten zeigt, dass sie das Hochzeitskleid hinter sich gelassen hat, um stattdessen ein neues Outfit zu bekommen, das besser zum Kämpfen geeignet ist... und ihre beiden Pistolen zu holen. Uns wird auch gezeigt, wie das neue Heizsystem verwendet werden kann, um verschiedene Arten von Vorteilen zu erzielen, was uns eine schöne Mischung aus Alt und Neu gibt.