Nimm einen Boomer-Shooter unterwegs mit Warhammer 40,000: Boltgun Boom

Obwohl es viele beliebte Warhammer-Spiele gibt, debütierte Warhammer 40,000: Boltgun, als das Projekt startete, fand es schnell Bewunderung beim Boomer-Shooter-Publikum, wurde ein Hit und führte bald zum grünen Licht für eine eigene Fortsetzung. Aber das ist nicht das gesamte Boltgun, das für die Zukunft geplant ist, denn während des Skulls Festivals wurden wir gerade mit Warhammer 40.000: Boltgun Boom vertraut gemacht.

Dies ist ein Mobile Game, das auf dem Warhammer 40.000-Universum basiert und Action in Form von "verschiedenen Kapiteln der Boltgun-Reihe" bieten wird. Es wird schnelles und präzises Gameplay bieten – und das alles für Nutzer auf Android- und iOS-Geräten.

Abgesehen davon, dass Warhammer 40,000: Boltgun Boom irgendwann 2026 erscheinen wird, wissen wir nur, dass das Spiel jetzt für die Vorregistrierung im Apple App Store und Google Play geöffnet ist. Unten gibt es jedoch einen Trailer zu sehen, in dem Jussi Tähtinen, CEO und Mitbegründer des Entwicklers Nitro Games, in etwas mehr Details erklärt, was zu erwarten ist.

"Dieses Spiel passt hervorragend zu unseren Fähigkeiten und Erfahrungen, Shooter-Marken auf Mobilgeräte zu bringen. Wir freuen uns darauf, das perfektionierte Boltgun-Erlebnis einem globalen Mobile-Gamer-Publikum vorzustellen."