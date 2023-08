Nimm deine Baldur's Gate III Lieblingscharaktere aus dem Spiel und in deine D&D-Session

HQ

Neben deinem eigenen Charakter brauchst du eine Gruppe gleichgesinnter Abenteurer, um die Geschichte von Baldur's Gate III in Angriff zu nehmen. Jetzt kannst du dank D&D Beyond einige der besten Begleiter des Spiels an deinen D&D-Tisch bringen.

D&D Beyond ist das offizielle Online-Tool für das Tabletop-Rollenspiel und verfügt jetzt über eine Auswahl an ausgefüllten Blättern für deine Baldur's Gate III Gefährten. Vom charmanten Schurken Astarion bis zum Zauberer Gale kannst du bei deinen D&D-Sessions in die Rollen dieser Charaktere schlüpfen, wenn du möchtest.

Die Statistiken scheinen die Early-Access-Versionen der Charaktere widerzuspiegeln, was bedeutet, dass einige von ihnen tatsächlich stärker sein werden als ihre Gegenstücke im Spiel. Außerdem können Sie sich auch einen Satz virtueller Würfel schnappen, die auf dem Spiel in D&D Beyond basieren.

Welchen Charakter wirst du an deinem D&D-Tisch spielen?