Nils aus Göteborg ist Pokémon-Europameister

Drei Tage lang versammelten sich Zehntausende von Pokémon-Spielern und -Fans in London, um an den Pokémon-Europameisterschaften teilzunehmen. 4.500 von ihnen traten in einer der verfügbaren Kategorien an und wir haben dann einen schwedischen Sieg errungen.

Es ist der 23-jährige Nils Dunlop aus Göteborg, der in Pokémon Karmesin und Purpur auf der Nintendo Switch den ersten Platz belegt hat. Der Sieg bescherte Nils einen Platz bei der WM, die im August auf Hawaii ausgetragen wird, aber auch ein schönes Preisgeld von 15.000 Dollar. Unten seht ihr den Moment, in dem Nils den Sieg mit nach Hause nimmt. Wir gratulieren natürlich Nils und wünschen dir viel Glück bei der WM.