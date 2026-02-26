Nikola Krstović von Atalanta zeigt nach einem dramatischen Elfmeter in letzter Minute gegen BVB seine Stirn.

HQ

Atalanta ist das einzige italienische Team im Achtelfinale der Champions League, nach den Ausscheidungen von Inter Mailand und Juventus, nachdem sie nach einem Zweitorrückstand gegen Borussia Dortmund ein großes Comeback geschafft hatten. Atalanta erzielte drei Tore und drehte das K.o.-Spiel, mit Toren von Scamacca, Zappacosta und Pasalic, doch Dortmunds Ersatzspieler Karim Adeyemi traf und schien die Verlängerung zu erzwingen.

Doch dann geschah etwas Dramatisches: Ramy Bensebaini schaffte es nicht, den Ball zu klären, sondern traf stattdessen Nikola Krstovićs Stirn, dessen Stollen den Atalanta-Spieler bluten ließen – fast +4 Minuten nach Beginn der Nachspielzeit.

Der Elfmeter war der letzte Schuss des Spiels, und Lazar Samardzic verfehlte nicht. Nach einer VAR-Änderung durch Schiedsrichter José María Sánchez sah Bensebaini eine zweite Gelbe Karte für sein rücksichtsloses Verhalten und wurde vom Platz gestellt.

Nikola Krstović, 25-jähriger Montenegriner, der zuvor bei Lecce und Roter Stern Belgrad spielte, bevor er 2025 zu Atalanta wechselte, zeigte später, wie seine Stirn nach dem Schuss war. "Es ist nur ein Kratzer", sagte er.

Atalantas nächster Rivale, der am Freitag um 12:00 Uhr MEZ, 11:00 Uhr GMT, in der Auslosung bekannt gegeben wird, wird Arsenal oder Bayern München sein.