Nikoderiko: The Magical World, der Plattformer von Donkey Kong Country und Hearthstone-Veteranen

Während der Ausstrahlung des Verlags MY. GAMES" präsentierte VEA Games sein neues Werk Nikoderiko: The Magical World. Es ist ein Side-Scrolling-Plattformer, in dem Tiere und Magie eine Hauptrolle spielen. Aus den gezeigten Screenshots können wir ableiten, dass der Protagonist eine humanoid aussehende Katze sein wird, die in einer Mine arbeitet und vor ihrem Chef fliehen will. Dazu muss er aus dem unterirdischen Bereich fliehen, wo Magie und seine tierischen Freunde seine größte Unterstützung sein werden.

Darüber hinaus hat jeder Begleiter seine eigenen Fähigkeiten, mit denen die Katze mit Hindernissen umgehen kann, indem sie sie entweder rammt oder überfliegt. Der größte Teil des Gameplays wird von der Figur in der Third-Person-Perspektive gesteuert, obwohl es Momente der Verfolgungsjagd im Stil von Crash Bandicoot geben wird.

Dieser Titel befindet sich schon seit einiger Zeit in den Hinterzimmern von Vea Games, tatsächlich wurde er 2020 für mehrere Preise bei den DevGAMM Awards nominiert. Sie zeigten in diesem Jahr ihre ersten Screenshots, so dass wir davon ausgehen können, dass sie eine Pause eingelegt haben. Einer der Preise, für die es nominiert wurde, ist für die beste visuelle Kunst, und das überrascht nicht, da es in seinem Team Persönlichkeiten hatte, die an Hearthstone und Magic Cards gearbeitet haben. David Wise, Komponist von Donkey Kong Country 1, 2 und 3 Tropical Freeze, war auch für den Soundtrack verantwortlich.

Schließlich wird es aus einem Videospiel bestehen, das entweder allein oder im Koop-Modus gespielt werden kann, entweder lokal oder online. Es wird im Spätsommer erhältlich sein, wobei das genaue Datum noch bestätigt wird, zu einem Preis zwischen 29,99 Euro und 39,99 Euro. Es wird für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.