Manchmal ist eine wirklich gut gemachte Replik alles, was man braucht. Diddy Kong Racing hat 99,9 % des Setups, des Designs, der Spielmechanik und aller Manöver und Power-Ups von Mario Kart übernommen und es so gut gemacht, dass viele Nintendo 64-Spieler es mehr als glücklich sind, es als den stärksten Kart-Titel der Konsole zu bezeichnen. Das Gleiche gilt für Forza Motorsport 4, das wie seine drei Vorgänger ein schamloser Gran Turismo-Abklatsch war, aber alles außer vielleicht der Grafik besser machte als Polyphony Digital und damit seinen nächsten Rivalen überholte.

Von dort aus geht die Liste weiter, um sich für eine absolute Ewigkeit zu erweitern. Dark Forces war ein Doom II-Klon, aber ein brillanter, der das Konzept und das Set-up gestohlen hat, aber trotzdem etwas Eigenes geschaffen hat. Sleeping Dogs ahmte GTA nach und machte es sehr gut, genau wie die Tatsache, dass Final Fantasy einst Dragon Quest plagiierte, aber es noch besser machte, als es den Schöpfern des "Originals" gelungen war. Das Gleiche gilt für Uncharted/Tomb Raider, Red Factions/Half-Life, Area 51/Halo, Stardew Valley/Harvest Moon, Streets of Rage/Final Fight und viele mehr. Plagiate sind die schönste Form der Schmeichelei, wie man so schön sagt. Und im Fall von Nikoderiko: The Magical World sollten sich Naughty Dog und das Team hinter Crash Bandicoot richtig geschmeichelt fühlen.

Dieses Spiel ist eine Hommage an Crash Bandicoot und im Grunde hat das in Zypern ansässige kleine Indie-Studio VEA Games in erster Linie auf Crash Bandicoot 4 zurückgeblickt und es dann mit Retro-Nostalgie von Donkey Kong Country aufgepeppt, um ein wirklich ultra-gemütliches Plattform-Juwel zu schaffen, das vor Charme und Charakter strotzt.

Du schlüpfst entweder in die Rolle von Niko oder Luna, die beide eine Art zweibeinige Löwen-Fuchs-Spezies mit Irokesenschnitt und hochgekrempelten Jeanshosen sind, die bei ihrer Erkundung in den Wolken auf eine Welt voller Reichtümer stoßen. Leider schleichen sich der Superschurke Grimbald und seine 2000 angeheuerten Schergen mutierter Eggman-Monster ein und verderben den Spaß, schnappen sich den Schatz und laufen davon, was nun bedeutet, dass Niko und Luna in einer ganzen Reihe von bunten Umgebungen herumspringen müssen, um ihren Schatz zu finden und die Ordnung auf der Insel wiederherzustellen. Die Geschichte wird, wie in allen alten Plattformspielen, pflichtbewusst rekonstruiert, um ein paar faule Zeilen auf die Rückseite der Spielschachtel schreiben zu können und es spielt nicht nur keine Rolle, ich denke, es gehört dazu. Die Geschichte ist so einfach und uninteressant wie in Marios Abenteuern, den Sonics oder Crash Bandicoots und das passt mir ganz gut.

Der Aufbau ist so einfach und leicht verständlich wie die Geschichte selbst. Nikoderiko: The Magical World ist in erster Linie ein Side-Scrolling-2.5-Abenteuer im gleichen Stil wie Crash Bandicoot 4, in dem du von links nach rechts rennst, über (oder auf) feindliche Monster springst, Power-Ups sammelst und auf kleinen instabilen Plattformen landest, um am Ende jedes vierten Levels auf eine Art Boss zu treffen. Wie in Crash Bandicoot sorgen die Entwickler für Abwechslung, indem sie "Bonus-Levels" mit einer altmodischen 3D-Tiefe einbauen, in denen man wie in Crash entweder in den Rahmen rennt oder von den Feinden wegläuft, mit rollenden Feuerbällen oder riesigen mutierten Kröten, die einem dicht auf den Fersen sind. Wir haben es schon einmal gesehen. Es funktioniert immer gut und so ist es auch hier. Die Abwechslung ist gut und der Aufbau unglaublich vertraut.

Die Gameplay-Mechanik ist stark, es ist klar, dass die Entwickler wirklich verstehen, was das Springen in Spielen wie Crash Bandicoot und Donkey Kong Country zum Spaß macht, und ich mag es, wie sie das Beste aus diesen beiden Spielserien genommen und hier einen wirklich schönen Cocktail gemixt haben. Es gibt einen integrierten Koop-Modus, in dem du mit einem Freund durch das gesamte Abenteuer springen kannst, und wenn du alleine spielst, kannst du jederzeit zwischen Niko und Luna wechseln. Der Schwierigkeitsgrad ist ebenfalls sehr vernünftig und fühlt sich ausgewogener an als beispielsweise Crash Bandicoot 4 (das mich gegen Ende über alle Vernunft genervt hat), was bedeutet, dass sowohl ein Neunjähriger als auch ein 47-Jähriger dieses Plattform-Juwel spielen und genießen können.

Die Ästhetik ist auch gut, ebenso wie die Musik. VEA Games hat sich das Grunddesign von Crash ausgeliehen und es mit verspielten Vignetten und Momenten aus Donkey Kong Country und Rayman aufgepeppt, und es funktioniert im gesamten Spiel gut. Sicher, ich kann denken, dass Niko und seine Welten manchmal ein wenig zu sehr nach Crash Bandicoot aussehen, aber wie ich den Text begonnen habe, ist es wirklich nichts Falsches daran, sich von den Giganten des Genres zu inspirieren, wenn man es auf die richtige Art und Weise macht, was VEA Games tut. Die Musik wurde ebenfalls von dem alten Rareware-Veteranen David Wise geschrieben, der die Songs für die ersten drei Donkey Kong Country-Spiele geschrieben hat, und das bedeutet, dass wir uns auch hier wiedererkennen. Spaßig, gemütlich, nostalgisch und abwechslungsreich - durch und durch.

Wenn ich mir wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass sich die Spielsteuerung etwas straffer anfühlt, so wie ich es beim Spielen von Crash Bandicoot 4 gefühlt habe. Sowohl Niko als auch Luna bewegen sich für meinen Geschmack etwas zu langsam und ihre Sprunganimationen sind so detailliert, dass es sich manchmal so anfühlt, als würden sie in der Luft schweben, anstatt sich auf die echte Schwerkraft zu beziehen. Dies ist jedoch nur eine Kleinigkeit im Kontext und nichts, was bei einem Spiel sehr stört, das meiner Meinung nach alten Klassikern aus diesem speziellen Genre auf bestmögliche Weise Tribut zollt.