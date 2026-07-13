Nikki von Obsession hat jetzt ihren ganz eigenen Funko POP! Abbildung

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Wenn etwas in Film, Musik, Fernsehen oder Videospielen (oder eigentlich in fast jedem kulturellen Bereich) beliebt ist, können Sie sicher sein, dass Funko bereits daran arbeitet, daraus einen POP-Hit zu machen! Figur. Das jüngste Beispiel ist Nikki, die Hauptfigur aus dem erfolgreichen Horrorfilm Obsession, die nun als Sammlerstück in der berühmten Figurenreihe veröffentlicht wird.

Die spezielle 'blutige' Version von Nikki aus Obsession in Funko POP! ist jetzt auf Funkos offizieller Website vorbestellbar und exklusiv erhältlich und kostet 13 Pfund/16 Euro. Sie müssen allerdings noch eine Weile warten, um es zu Hause zu bekommen, da die Lieferungen erst im Februar nächsten Jahres beginnen.

Wirst du es in die Hände bekommen? Schauen Sie sich das untenstehende Design an.