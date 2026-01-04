Nike verkauft das von Maduro getragene Outfit aus, nachdem Festnahmebilder viral gegangen sind

HQ

Dieses graue Nike-Outfit ist unerwartet zu einem der meistdiskutierten Modeartikel der Woche geworden, nachdem online Bilder kursierten, die angeblich Nicolás Maduro während seiner Gefangennahme und Übergabe in die Vereinigten Staaten zeigen. Die Fotos und Videos, die auf sozialen Plattformen weit verbreitet wurden, verwandelten ein ansonsten unscheinbares Sportkleidungsset in ein virales Symbol, das auf der offiziellen Nike-Website schnell ausverkauft war.

Laut Produktliste kostet das Outfit (gefertigt aus recycelten Materialien mit dezenten schwarzen Details) 260 US-Dollar (140 € für die Jacke und 120 € für die Hose). Innerhalb weniger Stunden nach der Verbreitung der Bilder verschwand die Verfügbarkeit in mehreren Größen. Derzeit ist die Jacke in L, XL, XXL, 3XL und 3XL Extra Tall ausverkauft, während die Hosen in 3XL ausverkauft sind.

Screenshot von der Nike Spain-Website. Die Preise können je nach Land variieren // Nike

Der Hype nahm zu, nachdem ein von Trump auf Truth Social geteiltes Foto Maduro offenbar im selben Outfit zeigte, während er von US-Agenten eskortiert wird. Der Trainingsanzug war auch auf Aufnahmen seiner Ankunft auf US-amerikanischem Boden zu sehen, was seinen Platz im Nachrichtenzyklus weiter festigte. Obwohl der Artikel noch in einigen physischen Geschäften und regionalen Webseiten erhältlich ist, listet der Hauptonline-Shop von Nike die Schlüsselgrößen als nicht verfügbar an, nachdem man es als nächtlichen Ausverkauf bezeichnen könnte.

Nutzer sozialer Medien haben mit einer Mischung aus Ironie und Unglauben reagiert. Die Kommentare reichen von "Guerilla-Marketing in seiner besten Form" bis hin zu Witzen über das Alter der Kollektion, wobei ein viraler Beitrag lautet: "Dieser Trainingsanzug ist älter als Maduros Schnurrbart" oder "Halloween-Kostüm: Maduro gefangen." Nike hat sich nicht zu dem plötzlichen Anstieg der Aufmerksamkeit geäußert, der, wie in den untenstehenden Grafiken zu sehen ist, ist ziemlich bedeutend.

Screenshot, der einen Anstieg der Aufmerksamkeit zeigt // Nike

