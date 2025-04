Nike stellt "revolutionäre" Aufwärm- und Erholungsschuhe vor

HQ

Nike hat eine Idee vorgestellt, wie die Art und Weise, wie Sportler das Aufwärmen, die Erholung und die sonstige Vorbereitung auf anstrengende körperliche Aktivitäten angehen, erheblich angepasst werden kann. Die Idee ist als Hyperboot bekannt und handelt sich um eine "mobile Schuhinnovation", die "Athleten dabei helfen soll, während des Trainings und des Wettkampfs ihr Bestes zu geben".

Laut Nike und der Pressemitteilung wurde der Hyperboot in Zusammenarbeit mit Hyperice entwickelt und ermöglicht es den Athleten, Wärme- und Kühlmethoden sowie Luftkompression zur Massage und Unterstützung der Muskelvorbereitung und -regeneration zu verwenden, ohne an einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Position gebunden zu sein und gleichzeitig begrenzte Ablenkungen zu bieten.

Tobie Hatfield von Nike Athlete Innovation erklärt: "Die Erkenntnisse der Athleten stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, und obwohl wir seit langem wissen, dass die Regeneration ein wichtiger Teil der Reise eines jeden Athleten ist, hören wir von Athleten, dass das Konzept des 'Pre-Cophy' genauso wichtig ist. Der Hyperboot hilft dabei, den Körper auf die Aktivität vorzubereiten, egal ob du um einen Titel spielst oder bei der Arbeit viel auf den Beinen bist."

Washington Commanders Quarterback Jayden Daniels kommentierte seine Zeit mit dem Schuh mit den Worten: "Ich bin akribisch darauf bedacht, die neuesten Innovationen in mein Training zu integrieren, und die Art und Weise, wie dieses Gerät präzise Wärme- und Kompressionstechnologie kombiniert, hat mein Aufwärmen auf ein neues Niveau gebracht. Die wichtigste Fähigkeit, die man als Sportler haben kann, ist die Verfügbarkeit und der Hyperboot ist ein integraler Bestandteil meiner Routine. Es ist das erste Stück Technik, nach dem ich greife, bevor ich auf das Feld gehe – ein echter Game-Changer in der Art und Weise, wie ich meinen Körper auf den Wettkampf vorbereite."

Die Hyperboot wird am 17. Mai zunächst in Nordamerika debütieren, bevor sie danach in weitere Märkte und Regionen kommt.