Nike stellt 3D-gedruckten Schuh vor, der eine Hommage an den Air Max 95 darstellt

Nike hat eine neue Art der Herstellung und Herstellung von Schuhen gefunden. Die Sportbekleidungs- und Lifestyle-Marke hat einen 3D-gedruckten Sneaker vorgestellt, der eine "neue Ära der Sneaker-Innovation" einläuten soll.

Das Modell gilt als Air Max 95000 und ist ein Schuh, der eine Hommage an den Klassiker Air Max 95 darstellt. Er verfügt über eine Big Bubble Max Air -Einheit in der Ferse, um für einen federnden Unterfuß zu sorgen, und dank der speziell entwickelten Druckformel, die bei seiner Herstellung verwendet wurde, wurde uns gesagt, dass er langlebig sein und eine hervorragende Traktion auf der Außensohle haben sollte.

Der CEO von Zellerfeld, Cornelius Schmitt, dem Unternehmen, das den Schuh für Nike gedruckt hat, hat über den Air Max 95000 gesagt: "Was als tiefgründige Idee begann, um Kreativen mehr Freiheit zu geben, hat sich zu etwas viel Größerem entwickelt. Heute nutzt die Marke, die wir alle bewundert haben, unsere Plattform, um schneller zu entwerfen, Ideen sofort zu testen, ohne Grenzen zu experimentieren und völlig neue Silhouetten zum Leben zu erwecken. Nike hat schon immer die Zukunft der Schuhe definiert, und die Technologie von Zellerfeld trägt dazu bei, neue Möglichkeiten im Design zu erschließen."

Das Air Max 95000 soll am 28. November in den Handel kommen und in einer Farbe, dem charakteristischen Black/Volt -Muster, erhältlich sein.

