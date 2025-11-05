Nike nimmt den Winter mit der neuen Air-innovativen Jacke auf

HQ

Nike hat die ultimative Lösung zur Regulierung der Körpertemperatur bei schwankenden Außentemperaturen gefunden, denn der Bekleidungshersteller hat einen Artikel vorgestellt, der als Therma-Fit Air Milano Jacket bekannt ist.

Dies ist ein ziemlich ungewöhnliches Kleidungsstück, da es sich im Wesentlichen um eine aufblasbare Jacke handelt, die je nach benötigtem Wärmeniveau des Trägers angepasst werden kann, und sie ist auch Teil der innovativen Air -Reihe des Unternehmens.

In einer Pressemitteilung wird die Prämisse hinter der Jacke wie folgt erklärt: "Air Milano ist eine bahnbrechende Weiterentwicklung der adaptiven Oberbekleidung, die die branchenführende Air-Technologie von Nike mit innovativen Materialien und computergestütztem Design kombiniert, um dynamische Wärme zu bieten, damit Athleten ihre Wärmekontrolle unter allen Bedingungen individuell anpassen können. Die vielseitige, leichte Jacke passt sich den Bedürfnissen der Sportler an und ermöglicht es ihnen, ihre Temperatur in Echtzeit zu regulieren, ohne die Schichten wechseln zu müssen, indem sie die Luft in den Leitblechen der Jacke aufblasen oder entleeren, und bietet ein Wärmeniveau, das von einem Hoodie bis zu einem mittelschweren Puffer reicht.

"Möglich wird dies durch ein bahnbrechendes zweilagiges Verbundlaminatmaterial, das sowohl langlebig als auch weich im Griff ist und ein völlig neues Gefühl in der Performance-Oberbekleidung hervorruft."

Nike weist darauf hin, dass die Jacke für das Team der Olympischen Winterspiele in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde, um sicherzustellen, dass sie bequem und warm sind, wenn sie im Februar nach Mailand reisen. Es ist unklar, ob die Jacke jemals an Verbraucher verkauft wird, aber Sie sollten damit rechnen, sie bei den Medaillenzeremonien bei der kommenden Veranstaltung in der Praxis zu sehen.