Nihon Falcom kündigt an Kyoto Xanadu

Während des kürzlich abgeschlossenen Nintendo Direct: Partner Showcase bot Nihon Falcom (vor allem bekannt für die Ys- und Trails-Reihe) eine Überraschung in Form von Kyoto Xanadu, einem neuen Spiel der langjährigen Xanadu-Reihe, die tatsächlich 1985 begann, wobei das neueste Spiel Tokyo Xanadu aus dem Jahr 2015 war. Ein erster Trailer wurde ohne weitere Präsentation gezeigt und wird im Sommer für PC, PlayStation 5, Switch und Switch 2 veröffentlicht.

Sehen Sie sich unten das Video und einige Screenshots an. Hoffentlich wird in naher Zukunft eine Pressemitteilung mit konkreteren Informationen veröffentlicht.