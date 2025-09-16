Nihon Falcom hat die Ankündigung des Remakes von Trails in the Sky SC versteckt, nachdem man das erste Spiel durchgespielt hat

HQ

Eines der am längsten laufenden und bekanntesten JRPGs ist die Trails in the Sky-Serie, deren erstes Spiel, Trails in the Sky (2004), dieses Jahr ein Remake namens Trails in the Sky 1st Chapter erhielt. Das hörte sich an schon so an, als würde dieser Titel die Rückkehr späterer Teile der Serie bedeuten, und jetzt haben wir die genaue Bestätigung, dass tatsächlich weitere Remakes auf dem Weg sind... Und es war im Spiel selbst.

Es stellt sich heraus, dass, wenn man Trails in the Sky 1st Chapter abschließt, eine Sequenz abgespielt wird, die sich als der erste Trailer für Trails in the Sky 2nd Chapter herausstellt, wie Giradels YouTube-Kanal enthüllt. Das Spiel wurde noch nicht direkt angekündigt, aber es scheint eine große Anspielung des Studios an seine engagiertesten Spieler zu sein, die Informationen vor denen zu verbergen, die sich als engagiert für das Spiel erwiesen haben.

Hoffentlich wird der offizielle Trailer bald auf den offiziellen Kanälen erscheinen. Was denkst du, hast du schon Trails in the Sky 1st Chapter gespielt? Freust du dich auf eine oder mehrere Fortsetzungen?