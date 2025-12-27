Nights ist nun bereit, die Straßen in Sonic Racing: Crossworlds zu beherrschen

HQ

Wenn du Sonic Racing: Crossworlds besitzt, hast du es vielleicht schon gesehen, aber falls nicht, können wir dir sagen, dass Sega nun seine alten Traumdämonennächte als Fahrer ins Spiel aufgenommen hat. Und wie üblich kommen sie nicht allein an, sondern haben auch ihr eigenes Auto namens Dream Sleeper und ein paar Emotes.

Wie viel kostet das also, fragen Sie sich vielleicht? Tatsache ist, dass Nights komplett kostenlos ist. Sega hat bisher eigene Charaktere wie Hatsune Miku und Ichiban Kasuga komplett kostenlos für Sonic Racing: Crossworlds veröffentlicht, also laden Sie es einfach herunter und legen Sie los.

Nights debütierte ursprünglich 1996 im Sega-Saturn-Klassiker Nights into Dreams, einem Titel, der es Spielern in Europa und den USA tatsächlich ermöglichte, mit einem analogen Joystick in einem Videospiel zu spielen, bevor das Nintendo 64 diese Funktion anbot.