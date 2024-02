Nightingale kommt früher als erwartet in den Early Access

HQ

Der Entwickler Inflexion Games hat beschlossen, sein Multiplayer-Fantasy-Survival-Spiel Nightingale früher als geplant in die Hände der Fans zu bringen. Da das Spiel ursprünglich am 22. Februar in den Early Access starten sollte, wurde nun enthüllt, dass es stattdessen am 20. Februar erscheinen wird, so dass die Fans zwei Tage früher als erwartet loslegen können.

Diese Informationen kommen über einen neuen kurzen Trailer, der speziell darauf abzielt, die Fans dazu zu bringen, ein Realmwalker zu werden und die vielen einzigartigen und bizarren Welten zu erkunden, aus denen dieser ungewöhnliche Titel besteht.

Nightingale wird sowohl auf Steam als Epic Games Store als Early-Access-Projekt erscheinen. Es ist derzeit unklar, wann das Spiel sein Debüt in Version 1.0 geben wird, aber eine vernünftige Vermutung wäre irgendwann im Jahr 2025 oder darüber hinaus.