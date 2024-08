Nightingale Entwickler sind mit dem aktuellen Stand des Spiels "nicht zufrieden"

HQ

Nightingale war eines von vielen Survival-Spielen, die Anfang des Jahres ihr Debüt feierten, und doch scheint es, dass Entwickler Inflexion Games nicht so stolz darauf ist, wie sie sein könnten. Im folgenden Video sprachen Aaron Flynn, CEO von Inflexion, und Neil Thomson, Art and Audio Director, über den Stand des Spiels.

"Wir sind nicht zufrieden damit, wo das Spiel steht, wir sind nicht zufrieden mit der allgemeinen Stimmung, wir sind nicht zufrieden mit unseren Spielerzahlen", sagte Flynn. Selbst mit diesen ziemlich vernichtenden Aussichten gibt es immer noch viel Hoffnung und Ehrgeiz für Nightingale.

Inflexion Games möchte einen Einzelspieler-Modus, viele Quality-of-Life-Updates und andere zusätzliche Inhalte hinzufügen, um das Spiel wieder in ein positiveres Licht zu rücken. Bei so viel Konkurrenz in der Survival-Welt wird es jedoch interessant sein zu sehen, wie Nightingale sich selbst zurückziehen kann.