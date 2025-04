Nightdive Studios will mit dem Remastering von PlayStation 3- und Xbox 360-Spielen beginnen

HQ

Wenn es darum geht, alten Klassikern Leben einzuhauchen, gibt es nur wenige andere, die das so gut machen wie Nightdive Studios, das nun ein starkes Interesse daran bekundet hat, Titel aus der Xbox 360- und PlayStation 3-Ära zu remastern. In einem Interview mit VGC erklärten Larry Kuperman, Director of Business Development, und Studioleiter Stephen Kick, dass sie bereit sind, und sagten Folgendes:

"War es exklusiv für die Xbox 360 oder gab es auch eine PC-Version? Denn das verändert auch die Dinge, das bisschen Konservierung, das es gibt. Haben wir Quellcode? Wenn ja, wie ist die Qualität des Quellcodes? Wie sieht es mit den Vermögenswerten aus? Das sind die Art von Überlegungen, die wir dort haben. Davon abgesehen gab es einige wirklich gute Spiele, die in dieser Ära herauskamen und die man nicht verlieren sollte."

Kick wurde dann konkreter und nannte Haze als Beispiel für einen Titel, der perfekt zum Remastern gewesen wäre.

"Zu Ihrem Punkt: Mit einem Spiel wie Haze - sagen wir hypothetisch - hatten wir Zugang dazu, und das war unser großer Titel für 2028, oder? - Wir gingen zu den ursprünglichen Designern und sagten: "Es lief nicht so gut, wie ihr gehofft hattet, ich bin sicher, ihr hattet viel Zeit, darüber nachzudenken und darüber nachzudenken, was ihr anders gemacht hättet." "

Beide sind sich jedoch bewusst, dass die PlayStation 3 angesichts ihrer einzigartigen Architektur eine Herausforderung sein könnte, sind aber zuversichtlich, dass das Team über die erforderliche Erfahrung verfügt.

Welche PlayStation 3- und Xbox 360-Spiele würdest du gerne von Nightdive remastert sehen?