Nightdive plan Vorverkauf von System Shock Remake, Erscheinungstermin nennen sie nicht

Am Freitag gab Nightdive Studios bekannt, dass sie bald den Vorverkauf des System-Shock-Remakes starten wollen. Nächsten Monat soll diese Phase beginnen, obwohl die Fans nach wie vor keinen Erscheinungstermin kennen. Die Entwickler sprechen stattdessen über eine weitere Demoversion, die aus zwei Abschnitten und "neu aufgezeichneter Sprachausgabe" bestehen soll. Neben einem Level in einem Medizintrakt, wird es einen spielbaren Cyberspace-Eindruck geben. Laut Nightdive werden vorläufig nur PC-Spieler in den Genuss dieser Testversion kommen, Konsolenfassungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

System Shock ist ein Actionspiel im Cyberpunk-Genre, das großen Einfluss auf viele weitere Spiele, darunter auch die Bioshock-Serie, hatte. Das Remake des 26-jährigen Spiels wurde 2016 erfolgreich via Kickstarter finanziert und wird seit 2017 erwartet. Nach vielen Verzögerungen scheint es nun so, als ob sich die Entwickler langsam auf die Veröffentlichung vorbereiten. Hoffentlich erfahren wir kommenden Monat, wann es sobald ist.