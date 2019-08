Nightdive kündigt System Shock 2: Enhanced Edition an

System Shock 2 von Looking Glass Studios ist eines der ersten Spiele, die wir heute als Immersive Sim bezeichnen - ein Genre, das von der großen Entscheidungsfreiheit des Spielers lebt und dadurch maßgeblich vorangetrieben wird. Selbst wenn ihr diesen Klassiker nicht selbst gespielt haben sollte, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr einen der vielen Titel erlebt habt, die davon inspiriert worden sind. Ungefähr zwanzig Jahre später hat Entwickler Nightdive Studios nun bestätigt, dass eine Enhanced Edition des Spiels bei ihnen in Arbeit ist.

Nightdive arbeitet derzeit an einem Remake des ursprünglichen System Shock, allerdings sind sie schon eine ganze Weile lang mit der Materie beschäftigt. 2013 waren sie an der ursprünglichen Neuveröffentlichung von System Shock 2 für den PC beteiligt, jetzt erarbeiten sie offenbar an einer verbesserten Version dieses Rollenspiels. Welche Verbesserungen das Game erhalten wird, ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch unklar.

Die archaische Steuerung des Originals ist zweifellos ein Genre-Klassiker, macht es jedoch zu einer harten Nuss für Neueinsteiger. Hoffentlich werden einige hübschere Texturen und Quality-of-Life-Verbesserungen ins das aktualisierte Produkt gelangen, damit auch jüngere Spieler in diesen einzigartig atmosphärischen Titel reinspielen wollen. Wann das Game das Licht der Welt erblickt, das ist im Moment aber noch ein großes Mysterium.