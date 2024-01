Night Swim sorgt mit einem prognostizierten Einspielergebnis von 12,5 Millionen US-Dollar an den US-Kinokassen für Furore

HQ

Der neuesteNight Swim Horrorfilm von James Wan und Jason Blum hat an den US-Kinokassen für Furore gesorgt und soll am Eröffnungswochenende 12,5 Millionen Dollar einspielen. Am Freitagabend spielte der von Universal vertriebene Film 5,2 Millionen US-Dollar ein (einschließlich 1,5 Millionen US-Dollar in der Vorpremiere am Donnerstagabend), was ausreichte, um der Spitzenreiter des Abends zu sein.

Trotz dieses soliden Starts wird Night Swim voraussichtlich nicht an der Spitze der Kinokassen für das Wochenende stehen. Es wird geschätzt, dass Wonka dieses Kunststück vollbringen wird, wobei weitere 15-16 Millionen US-Dollar generiert werden sollen. Damit wird das Gesamtbrutto des Musicals weltweit 420 Millionen US-Dollar übersteigen.

Während die Leistung an den Kinokassen vielversprechend aussieht, waren die Kritiken für Night Swim nicht gerade begeistert. Auf Rotten Tomatoes hat der Film eine Bewertung von 27%, basierend auf 103 Kritiken, und auf Metacritic hat er eine Bewertung von 43, die auf 29 Kritiken basiert.