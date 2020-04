Night Call: Kostenloses DLC The Long Way Home ab sofort verfügbar

Der Neo-Noir-Krimi Night Call von Monkey Moon und Black Muffin verfolgt eine spannende Prämisse, denn er versetzt uns in die Rolle eines ermittelnden Taxifahrers. Das Game soll in diesem Jahr die Spürnasen auf der Konsole unterhalten, doch noch davor haben die Entwickler ein kostenloses Update bereitgestellt. The Long Way Home ist der Titel dieses massiven Content-Updates, das uns die freie Fahrt, fünfzehn neue Passagiere (d.h. zusätzliche Nebengeschichten), ein überarbeitetes Passagiersystem und zeitsparende Quality-of-Life-Änderungen beschert. The Long Way Home steht ab sofort auf Steam bereit und wird später in diesem Jahr in die Konsolenversionen eingebunden werden, sobald diese erscheinen.