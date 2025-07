Niger vermutet, dass es sich beim Verkauf eines Meteoriten vom Mars in den USA um illegalen Handel handelte

HQ

Es ist selten, dass ein Meteorit vom Mars die Erdoberfläche trifft. Weniger als 400 Marsmeteoriten wurden auf der Erde registriert, von den über 77.000 offiziell anerkannten Meteoriten, die auf der Erde gefunden wurden. Insgesamt wiegen sie 374 kg. Deshalb war der Fund eines 24,5 kg schweren und 38,1 cm langen Meteoriten, der im Jahr 2023 in Niger gefunden wurde, so bemerkenswert: Er ist etwa 70 % größer als das zweitgrößte Marsfragment, das auf der Erde gefunden wurde.

Der Meteorit ist ein Fragment des Mars, das beim Einschlag eines Asteroiden aus dem roten Planeten gesprengt wurde und in der Wüste Ténéré in der Sahara endete. Letzte Woche machte der Meteorit Schlagzeilen, als er vom berühmten Auktionshaus Sotheby's in New York für 5,3 Millionen Dollar verkauft wurde.

Die nigrische Regierung ist jedoch nicht glücklich über den Verkauf und hat angekündigt, dass sie eine Untersuchung wegen des Verdachts auf illegalen Handel eingeleitet hat. Die Nachrichtenagentur EFE berichtet, dass das Land am 18. Juli eine Kabinettssitzung abgehalten hat, um einen Ausschuss mit den Ministern für Bergbau, Hochschulbildung, öffentliche Sicherheit und Justiz zu bilden, um "diesen Fall zu klären, der alle Merkmale eines möglichen illegalen internationalen Handels aufweist.Sie wollen wissen, wie der Meteorit das Land verlassen und in die USA gelangt ist, aber laut einer Quelle gegenüber EFE wird die Untersuchung sehr komplex sein und "erhebliche Reisen und finanzielle Ressourcen" erfordern.