Nigel Farages Reform UK schlägt Visaverbote für Länder vor, die Reparationsforderungen wegen der Sklaverei fordern

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Die britische Partei Reform UK hat vorgeschlagen, Bürgern von Ländern, die Reparationen für die transatlantische Sklaverei fordern, Visa zu verweigern – eine Entscheidung, die international scharfe Kritik hervorgerufen hat.

Unter der Führung von Nigel Farage erklärte die Partei, Visumanträge von Ländern zu blockieren, die Entschädigungsansprüche verfolgen, darunter Länder wie Ghana und Jamaika. Der Vorschlag erfolgt, während Forderungen nach Reparationen bei internationalen Gruppen an Bedeutung gewinnen.

Die Karibische Gemeinschaft (CARICOM) verurteilte die Idee, wobei ihre Entschädigungskommission sie als Spiegelbild von "toxischem Rassismus" bezeichnete und die Partei aufforderte, ihre Haltung zu überdenken.

Befürworter von Entschädigungen argumentieren, dass Entschädigungen notwendig sind, um die langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Sklaverei zu bewältigen, während viele der Meinung sind, dass heutige Regierungen nicht für historische Ungerechtigkeiten zur Rechenschaft gezogen werden sollten.

Der Vorschlag trägt zu einer wachsenden politischen Debatte im Vereinigten Königreich bei, wie das Erbe der Sklaverei angegangen werden soll, insbesondere angesichts zukünftiger Wahlen.