Nier Re[in]carnation wird jetzt lokalisiert und für EU-Start glanzpoliert

Ende nächster Woche startet das mobile Abenteuer Nier Re[in]carnation in Japan. Game Director Daichi Matsukawa hat sich in einem offenen Brief an die westlichen Spieler gewandt, um sie über den Stand der Entwicklung der internationalen Spielversion zu informieren. Das Team von Applibot arbeite bereits mit englischen Synchronsprechern zusammen, um das japanische Ausgangsmaterial ins Englische zu übersetzen. Währenddessen werden das Team weiter an Fehlerkorrekturen und Updates für das Spiel arbeiten, sodass der Smartphone-Titel dann hoffentlich reibungslos läuft, sobald er hier bei uns erscheint. Geplanter EU-Start ist 2021.