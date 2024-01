Nier Re[in]carnation wird im April abgeschaltet

HQ

Square Enix zieht den Stecker aus seinem NieR-Mobiltitel Nier Re[in]carnation. Nachdem der Titel erst vor ein paar Jahren richtig debütierte, wird er seine Server im April offiziell abschalten, einen Monat nach seinem Debüt im letzten Kapitel im März.

Uns wurde gesagt, dass das letzte Kapitel mit dem Namen The People and the World am 28. März erscheinen soll und dieser Dienst am 30. April um 6:00 Uhr BST / 7:00 Uhr MESZ enden wird. Bis zu diesem Datum wird es weiterhin Unterstützung für das Spiel geben, einschließlich neuer Charaktere, Kampagnen und Events, was bedeutet, dass es mit einem Paukenschlag zu gehen scheint.

Square Enix hat gesagt, dass es "unseren Spielern unsere tiefste Dankbarkeit für ihre Unterstützung in den 2,5 Jahren seit dem Start ausdrücken möchte", hat aber keine genaue Erklärung dafür abgegeben, warum das Spiel eingestellt wird. Dies hat wahrscheinlich etwas mit der jüngsten Anpassung der japanischen Spielefirma zu tun, sich auf weniger qualitativ hochwertigere Spiele zu konzentrieren, anstatt auf minderwertige.