Nier-Produzent: Spieleentwickler werden in 50 Jahren so irrelevant sein wie Barden

Yoko Taro, die exzentrische Schöpferin von (unter anderem) Nier: Automata, malt eine düstere Zukunft für die Spieleindustrie, um es gelinde auszudrücken. In einem Interview mit Famitsu behauptet er, dass künstliche Intelligenz innerhalb von 50 Jahren alle Spieleentwickler ersetzen wird, da sich die Technologie so weit entwickelt haben wird, dass sie in der Lage sein wird, jedes Spielerlebnis nachzubilden. Damit werden menschliche Spieleentwickler völlig überflüssig, die Taro mit Barden vergleicht - einst wichtig, aber jetzt in den Geschichtsbüchern verbannt.

"Ich denke auch, dass KI alle Spieleentwickler arbeitslos machen wird, in 50 Jahren werden Spieleentwickler vielleicht wie Barden behandelt"

Es ist jedoch erwähnenswert, dass nicht jeder Taros düstere Vision teilt. Der Platzhirsch von Take-Two, Strauss Zelnick, glaubt beispielsweise, dass künstliche Intelligenz mehr Arbeitsplätze schaffen wird, anstatt sie zu vernichten. Andere, wie Daniel Vavra von Kingdom Come: Deliverance 2, hoffen, dass KI dazu beitragen wird, die Spielentwicklung zu rationalisieren, ohne Menschen zu ersetzen.

Auf welcher dieser beiden Seiten stehst du? Wird KI heute die Rolle der Entwickler vollständig übernehmen?