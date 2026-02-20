Nier: Automata wird fortgesetzt, Jahrestag bestätigt

HQ

Der im letzten Monat angekündigte spezielle Jubiläums-Stream zum neunten Jubiläum von Nier: Automata Erstveröffentlichung wurde in den frühen Morgenstunden ausgestrahlt. Als lockerere Feier entlarvt, ohne dass neue Spieldetails bekannt gegeben oder bestätigt wurden, überraschte es uns, am Ende des Streams zu sehen, dass "Nier: Automata fortgesetzt wird."

Hinzu kam die Enthüllung, dass das Spiel seit dem Start mehr als 10 Millionen Einheiten verkauft hat – eine beeindruckende Zahl, die die Fans nur noch mehr fragen lässt, wo eine Fortsetzung ist. Es mag zunächst so klingen, als wäre diese Fortsetzung im Stream bestätigt worden, aber es ist möglich, dass ein anderes Projekt die Fortsetzung der Geschichte von Nier: Automata sein könnte.

Ein Anime zum Beispiel oder ein Spin-off in einem anderen Medium könnte als Weg dienen, Nier: Automata am Laufen zu halten, aber viele Fans wären natürlich mit einem neuen Spiel am meisten zufrieden. Es gibt auch den Wunsch nach einem möglichen Remaster oder Remake des neun Jahre alten Titels, aber wir müssen sehen, was die Schöpferin Yoko Taro und Square Enix für das beliebte IP vorhaben. Angesichts der Erfolgswellen von Stellar Blade gibt es definitiv einen Platz für Actionspiele mit bestimmten weiblichen Protagonistinnen, die sich gut verkaufen können.