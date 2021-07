Nier: Automata wird auf dem PC umfangreich aktualisiert

Square Enix wird noch diese Woche die berüchtigte Steam-Version von Nier: Automata aktualisieren lassen, um bekannte Performance-Probleme, über die sich PC-Spieler bereits seit 2017 beschweren, endlich zu beheben. Entwickler Platinum Games kann leider keine allzu überzeugende Bilanz nachweisen, was technisch überzeugende PC-Ports ihrer flinken Actionspiele anbelangt, doch ein Blick auf die neuen Patch-Notes offenbart viele sinnvolle Fehlerbehebungen.

Spieler werden zum Beispiel endlich in der Lage sein, ohne inoffizielle Fan-Fixes im rahmenlosen Fenstermodus zu spielen. Via Windows-Tastenkürzel (Alt+Enter) könnt ihr zudem jederzeit in den Fenstermodus wechseln, HUD-Elemente sind ab Donnerstag auch endlich nativ in 4K-Auflösung verfügbar.

Die Beleuchtung ist ein wesentlicher Punkt dieses neuen Patches: Nier: Automata erkennt ab Donnerstag, ob euer Bildschirm HDR-Funktionen unterstützt. Die Entwickler haben außerdem gängige Lichttechnologien, darunter Global Illumination, Ambient Occlusion und Bloom-Effekte aufgefrischt. Antialiasing (Kantenglättung) soll sich wohl ebenfalls feiner einstellen lassen.

Der zweite Bereich, der viel Aufmerksamkeit erhalten hat, ist die Performance. Auf dem PC soll Nier: Automata in Zukunft seltener Frames verschlucken und insgesamt mit einer konstanteren Bildrate laufen. Die Framerate vorgerenderter Videosequenzen sei angeblich auf 60 fps erhöht worden.