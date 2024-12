Nier: Automata übersteigt neun Millionen verkaufte Einheiten weltweit Das Team bedankt sich bei den Fans für all die Unterstützung in all den Jahren.

HQ Nier: Automata hat sich mittlerweile weltweit über neun Millionen Mal verkauft, so ein Statement von Square Enix, das sich mit einem Post auf X bei allen Fans für ihre Teilnahme an der Reise bedankte und sagte: "Ohne euch wäre das nicht möglich." Die Reise von Nier: Automata war lang, und seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung für PlayStation 4 vor über sieben Jahren hat die Popularität des Spiels zu mehreren Portierungen geführt, darunter auf Xbox, Switch und PC. Sein Erfolg hat auch eine Anime-Adaption und (natürlich) eine Fülle von Merchandise-Artikeln inspiriert. Wohlverdienter Erfolg, und es ist spannend zu sehen, was das Team für die Zukunft auf Lager hat. Was sind deine schönsten Erinnerungen an Nier: Automata ?