Nier: Automata-Schöpfer: Meine neuen Projekte "wurden mitten in der Entwicklung eingestellt"

Neben den kleineren Voice of Cards-Spielen haben sich viele Leute gefragt, wohin Nier: Automata-Schöpferin Yoko Taro verschwunden ist. Abgesehen von Mobile Games und Neuveröffentlichungen haben wir seit vielen Jahren keine größeren Projekte mehr von ihm gesehen, was macht er jetzt und ist er der Spieleentwicklung leid?

Glücklicherweise hat er das nicht, aber die Antwort ist trotzdem nicht sehr ermutigend. Während eines koreanischen Events, das von 4Gamer (über Automaton) berichtet wurde, sagte er Folgendes zu seiner Abwesenheit:

"Ich höre oft Dinge wie 'Warum machst du keine neue Fortsetzung zu Nier' oder 'Yoko Taro macht gar nichts', aber das liegt daran, dass in letzter Zeit viele Projekte, an denen ich beteiligt war, mitten in der Entwicklung eingestellt wurden. Ich habe tatsächlich an einigen Sachen gearbeitet, es ist nur so, dass es nie ans Licht gekommen ist. Ich wurde dafür bezahlt, also habe ich persönlich kein Problem damit, aber die Leute scheinen zu denken, dass ich nichts gemacht habe, nur weil keine meiner Arbeiten veröffentlicht wird."

Später fügte er hinzu, dass er lieber Spiele ablehnen würde, als etwas zu veröffentlichen, das nicht seinen Standards entspricht:

"Ich sehe das nicht als etwas Negatives. Ich glaube, wenn ich etwas Seltsames veröffentlichen will, wäre es besser, gar nichts zu veröffentlichen."

Und so wissen wir es. Yoko Taro entwickelt kontinuierlich Spiele, aber sie werden auf Eis gelegt, und wenn etwas herauskommt, wird es wahrscheinlich gut sein.