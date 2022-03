Nier: Automata scheidet Mitte März aus Xbox Game Pass aus

HQ

Microsoft informiert uns heute via Pressemitteilung über Neuzugänge im kostenpflichtigen Zusatzabonnement "Xbox Game Pass". Der Actiontitel Guardians of the Galaxy wird vermutlich die meiste Aufmerksamkeit erhalten, doch wir wollen euch außerdem die Cloud-Version von Microsoft Flight Simulator (die ihr dank Games-Streaming nun auch auf einer regulären Xbox One spielen könnt) und Lightning Returns: Final Fantasy XIII ans Herz legen. Wer eine merkwürdige Befriedigung beim Rasenmähen verspürt, der kann sich zudem die quatschige Simulation Lawn Mowing Simulator anschauen.



Far: Changing Tides (Cloud, Konsole und PC) - ab 1. März

Microsoft Flight Simulator (Cloud) - ab 1. März

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Konsole und PC) - ab 3. März

Kentucky Route Zero (Cloud, Konsole und PC) - ab 10. März

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) - ab 10. März

Marvel's Guardians of the Galaxy (Cloud, Konsole und PC) - ab 10. März

Young Souls (Cloud, Konsole und PC) - ab 10. März



Falls ihr das Abonnement auf dem PC nutzt, könnt ihr ab sofort selbst die Ordnerstruktur bestimmen, die bei der Installation verwendet wird. Darüber hinaus dürft ihr auf die Spielverzeichnisse zugreifen und sie nachträglich verschieben.

Abonnenten verlieren am 15. März Zugriff auf die folgenden Titel: