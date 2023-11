Niemand aus der Seinfeld-Besetzung wurde wegen eines Reboots kontaktiert

HQ

Seit über einem Monat gibt es Gerüchte, dass weiteres Seinfeld-bezogenes Material auf dem Weg sein wird. Bei einer Stand-up-Show in Boston im letzten Monat sagte Jerry Seinfeld selbst :

"Es wird etwas passieren, das mit dem Ende [von Seinfeld] zu tun hat. Es ist noch nicht passiert. Und worüber du nachdenkst, darüber haben Larry [David] und ich auch nachgedacht, also wirst du sehen. Wir werden sehen."

Etwas, das mit dem Ende der TV-Serie zu tun hat, das Jerry mit dem anderen Schöpfer der Serie, Larry David, auch bekannt aus Curb Your Enthusiasm, besprochen hat. Basierend auf einer Aussage von Jason Alexander (George Costanza) in einem Interview mitThe Wrap muss man davon ausgehen, dass sich die Produktion entweder in einem sehr frühen Stadium befindet oder das neue Material nicht das ikonische Ensemble aus George, Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) und Kosmo Kramer (Michael Richards) enthalten wird.

Jason Alexander:

"Gut für dich [Jerry]! Ich weiß nichts davon, anscheinend brauchen sie George nicht!"

Alexander fügt hinzu, dass er kürzlich sowohl mit Julia als auch mit Michael gesprochen hat und keiner von ihnen bisher von Jerry oder Larry kontaktiert wurde. Bleibt also die Frage, ob sie kontaktiert werden, oder ob eine mögliche Produktion ohne sie startet – und wenn ja, was das ist.