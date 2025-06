Niedrigste Bewertung für Switch 2 Welcome Tour - Nintendos am schlechtesten bewertetes Spiel seit zehn Jahren

HQ

Switch 2 Welcome Tour, Nintendos schlecht getarnte kostenpflichtige Demo, hat sich mit einer Metacritic-Punktzahl von nur 54 von 100 Punkten schnell zu einem der am schlechtesten bewerteten Spiele seit langem entwickelt. Es ist die niedrigste Bewertung für ein Nintendo-Spiel seit zehn Jahren, und das zu Recht. Die Kritik richtete sich vor allem gegen den Preis, 7,99 £ für etwas, das kostenlos hätte sein sollen, für eine Mischung aus Tech-Demo und digitalen Handbüchern, bei denen man auch Geld in Zubehör investieren muss, wenn man alle "Herausforderungen" im Spiel meistern möchte.

Verpassen Sie nicht unseren Testbericht, den Sie hier lesen können, in dem wir ihn als "eingeschränkte Interaktivität" beschrieben haben.

Haben Sie Switch 2 Welcome Tour ausprobiert und was denken Sie darüber?