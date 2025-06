Niederländische Rechtsextrempartei verlässt Regierung und löst politische Unsicherheit aus

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Niederlande . Wir wissen nun, dass sich die niederländische rechtsextreme Partei PVV am Dienstag aus der Regierungskoalition zurückgezogen hat, was die Stabilität der Regierung untergräbt und wahrscheinlich in naher Zukunft Neuwahlen nach sich zieht.

Dies geschieht, da die Koalitionspartner die harte Haltung der PVV gegenüber dem Thema Migration ablehnen und die Niederlande vor einem wichtigen NATO-Gipfel mit einer Übergangsregierung zurücklassen. Nun bleibt abzuwarten, wie schnell die politische Stabilität wiederhergestellt und die Verteidigungszusagen abgeschlossen werden können.