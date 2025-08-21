Niederlande verstärken polnische Luftverteidigung mit Patriot-Systemen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Die Niederlande werden zur Unterstützung der NATO-Mission nahe der ukrainischen Grenze Patriot-Luftabwehrsysteme und Militärpersonal nach Polen entsenden, sagte der polnische Verteidigungsminister am Donnerstag.

"Aufgrund der anhaltenden Ereignisse in der Ukraine, des anhaltenden Konflikts und der Rolle Polens bei der logistischen Sicherung des Transfers in die Ukraine haben die Niederlande ihre Unterstützung für Systeme zur Sicherung unseres Luftraums und unserer Luftverteidigungssysteme erklärt", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Der Schritt folgt auf die jüngsten Drohnenvorfälle in Ostpolen, die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Luftraums während des anhaltenden Krieges nebenan aufkommen lassen. Warschau begrüßte das Engagement der Niederlande und unterstrich die Rolle Polens als wichtige Drehscheibe für westliche Hilfe für die Ukraine.

Die Stationierung ist auf mehrere Monate angelegt und stärkt sowohl die polnische Verteidigung als auch die umfassendere Abschreckungsposition der NATO. Natürlich bleibt abzuwarten, ob es in Polen mehr Drohnenvorfälle gibt und wie diese Maßnahmen funktionieren werden, also bleiben Sie dran.