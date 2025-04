Niederlande stärken Verteidigung mit großen militärischen Investitionen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Niederlande . Wir wissen jetzt, dass sich das Land darauf vorbereitet, erhebliche Investitionen in seine Verteidigungsfähigkeiten zu tätigen, mit Plänen zur Anschaffung einer neuen Torpedoabwehrwaffe, moderner Sturmgewehre und gepanzerter Fahrzeuge für seine schwere Infanteriebrigade.

Mit einem Budget von mehr als 1,45 Mrd. EUR werden die Projekte die See- und Landstreitkräfte des Landes stärken. Zu den wichtigsten Initiativen gehört die Entwicklung eines Torpedoabwehrsystems zum Schutz vor unbemannten Unterwasserfahrzeugen, das bis 2029 zum Einsatz kommen soll.

Das wissen wir dank eines sogenannten Schreibens des niederländischen Verteidigungsministeriums. An Land wird das niederländische Militär in gepanzerte Kettenfahrzeuge und neue Sturmgewehre investieren und damit ein neues Kapitel in der militärischen Modernisierung aufschlagen. Mehr dazu erfahren Sie hier.