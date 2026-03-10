Niederlande entsenden Fregatte zu einer Schutzmission ins Mittelmeer

HQ

Die Niederlande werden auf französische Bitte eine Marinefregatte ins Mittelmeer entsenden, um regionale Verbündete zu schützen und Seewege angesichts steigender Spannungen im Nahen Osten zu sichern, teilte die niederländische Regierung am Montag mit.

Das Schiff wird Operationen rund um den Flugzeugträger Charles de Gaulle unterstützen, der laut Emmanuel Macron in die Region entsandt werden soll. Die Mission zielt darauf ab, die Luftverteidigungs- und Koordinationsfähigkeiten zu stärken.