Nidhogg und Wheel World Entwickler Messhof werden Action-Roguelike Blood Dungeon Ende 2026 starten

Während des Day of the Devs-Showcases, das auf das Summer Game Fest folgte, trat der Entwickler Messhof, zuletzt bekannt für Nidhogg und Wheel World, auf, um seinen nächsten Titel vorzustellen – ein Action-Roguelike-Titel, der die Spieler dazu auffordert, Dungeons zu parkouren, Monstern auszuweichen, Power-ups zu sammeln und sonst alles zu tun, was nötig ist, um die Schrecken darin zu überleben.

Bekannt als Blood Dungeon, wird dieses Spiel Ende 2026 für PC und Konsolen erscheinen, und was der Einzelspieler-Titel seinen Fans bieten wird, wird uns gesagt, dass das Ziel im Grunde darin besteht, Durchläufe zu überleben, Knochen zu sammeln und diese Knochen dann auszugeben, um mächtige Upgrades zu erhalten, die es einfacher machen, neue Quests und Arenen zu meistern. und mehr.

Insgesamt verspricht Blood Dungeon neun freischaltbare Charaktere, jeder mit eigenen Eigenschaften und Waffen, sechs freischaltbare Überlebensarenen, über 100 Gegnertypen, über 100 Quests, über 100 freischaltbare Waffen und Upgrades – alles ergänzt durch einen Soundtrack von Thomas Hooey.

Wir kennen das genaue Veröffentlichungsdatum für Blood Dungeon noch nicht, aber unten sieht man viele Bilder aus dem Spiel.