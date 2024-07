Nicole Kidman und Liev Schreiber sind The Perfect Couple in dieser neuen Netflix-Serie zu sehen

In der neuen Netflix-Serie The Perfect Couple stehen Nicole Kidman und Liev Schreiber an der Spitze einer der reichsten Familien in Nantucket. Sie haben alles, aber als eine Leiche am Strand in der Nähe ihres Hauses gefunden wird, Tage bevor eine große Hochzeit stattfinden soll, wird alles auf den Kopf gestellt.

Die limitierte Serie ist ein Krimi, in dem die Detektive versuchen, die Wahrheit hinter der Familie herauszufinden und herauszufinden, ob sie wirklich reich genug sind, um mit einem Mord davonzukommen. Kidman spielt eine Romanautorin, und die Geschichte wird immer mehr zu einer ihrer Geschichten.

Die Serie feiert am 5. September Premiere auf Netflix, sehen Sie sich den Trailer unten an: