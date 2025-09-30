Nicole Kidman und ihr Ehemann Keith Urban haben sich getrennt

HQ

Nicole Kidman und ihr langjähriger Ehemann Keith Urban trennen sich jüngsten Berichten. Die beiden sind seit 20 Jahren zusammen und seit 19 Jahren verheiratet. Anscheinend lebt Urban seit dem Sommer außerhalb des Hauses der Familie.

Laut TMZ, die die Geschichte ursprünglich veröffentlicht haben, ist die Trennung einseitig, wobei Kidman versucht, die Ehe zu retten, während Urban wollte, dass sie zu Ende geht. Andere Quellen wie Reuters konnten die Trennung inzwischen bestätigen, aber es gab noch keine offizielle Erklärung des Schauspielers, Musikers oder ihrer Vertreter.

Kidman und Urban haben zwei gemeinsame Kinder, Faith Margaret (14) und Sunday Rose (17). Es wird derzeit angenommen, dass Kidman sich um die beiden Kinder gekümmert hat.

