Nicole Kidman spielt eine CEO mit einem Geheimnis in der A24-Sendung Babygirl

A24 ist als Produktionsfirma oft für seine Indie-Horror-Projekte bekannt. Zugegeben, in letzter Zeit hat es sich auf verschiedene Wege und Bereiche ausgeweitet, einschließlich großer Maßnahmen, wie es bei den teuren (für A24-Verhältnisse) Civil War der Fall war. Später in diesem Jahr wird A24 erneut einen neuen Bereich der Filmwelt erkunden, indem es einen Thriller mit Nicole Kidman in der Hauptrolle debütiert.

Es heißt Babygirl und handelt von einer CEO (Kidman), die ihre gesamte Karriere und ihren Ruf aufs Spiel setzt, als sie eine Affäre mit einem jungen Praktikanten (Harris Dickerson) eingeht, der in ihrem Unternehmen arbeitet.

Babygirl Unter der Regie von Halina Reijn spielt Halina Reijn die Hauptrollen, in den Hauptrollen spielen Antonio Banderas und Sophie Wilde. A24 verspricht, dass der Film "zu Weihnachten" in die Kinos kommen wird, ein festes Datum wird aber noch nicht genannt. Schauen Sie sich den Trailer zum Film unten an.