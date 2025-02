Nicole Kidman spielt die Hauptrolle in einem kommenden Prime Video-Thriller

Nächsten Monat wird Prime Video mit einem brandneuen Film mit Nicole Kidman in der Hauptrolle expandieren. Der Film ist unter dem Namen Holland bekannt und es ist ein Thriller, in dem Kidman die Rolle der Figur Nancy Vandergroot spielt, einer Frau, die ein perfektes Leben in der malerischen Stadt Holland, Michigan, führt... Oder zumindest scheint das zunächst der Fall zu sein.

Kurz darauf finden Kidmans Nancy und eine Freundin heraus, dass ihr perfektes Leben vielleicht nicht so perfekt ist, wie es zunächst scheint, und dass stattdessen beunruhigende und ungewöhnliche Dinge unter der Oberfläche passieren.

Holland soll am 27. März auf Prime Video debütieren, und es ist ein Film, bei dem Mimi Cave von Fresh gedreht wurde und in dem auch Gael Garcia Bernal und Matthew Macfayden mitspielen. Den Trailer zum Film könnt ihr euch unten ansehen.