Während ihres Auftritts bei der Golden Globes hat sich die Schauspielerin NicoleBabygirl Kidman mit Letterboxd getroffen, um die Frage zu beantworten, auf die wir alle gewartet haben: Was sind ihre Four Favourites ?

Dies ist im Grunde eine Möglichkeit, Stars dazu zu bringen, ihre vier Lieblingsfilme auszuwählen, und für eine Schauspielerin wie Kidman, die seit Jahrzehnten an der Spitze Hollywoods steht, umfasste ihre Auswahl eine Reihe von gefeierten Filmen aus den 70er, 90er und 2000er Jahren.

Was die vier Auswahlen betrifft, so begann Kidman damit, ihrer Auswahl sofort das brillante Clueless hinzuzufügen, bevor sie es mit The Piano Teacher, dann The Piano und schließlich A Woman Under the Influence ergänzte.

Was denkst du über Kidmans Auswahl und wie viele der vier Filme hast du gesehen?