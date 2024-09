Nicolas Winding Refn spricht über seinen nächsten Film

HQ

Nicolas Winding Refn hat mit seinem unverwechselbaren und oft faszinierenden Stil Karriere gemacht. Manche würden es hartnäckig als oberflächlich bezeichnen, andere staunen über das, was zwischen den Zeilen zu lesen ist und saugen die Atmosphäre auf. Kurz gesagt, er ist ein Mann, dessen Arbeit dazu neigt, das Publikum zu spalten.

Nach einer achtjährigen Pause von der Filmwelt, in der er hauptsächlich TV-Serien produzierte, plant er nun ein großes Comeback, aber es soll leider auch sein letztes sein.

Bei dem fraglichen Projekt handelt es sich um Avenging Silence, über das Refn seit Jahren spricht und bei dem es um einen europäischen Spion geht, der rekrutiert wird, um einen japanischen Mafiaboss zu eliminieren. Etwas, das in den Händen von Refn natürlich sowohl blutig, seltsam als auch absolut verdammt wunderbar sein wird.

In einem Interview mit Variety verspricht Refn, dass es "viel Glitzer und viel Sex und Gewalt geben wird" und dass "ich denke, es ist schwer für mich, meiner selbstverliebten Identität in der Kreativität zu entkommen. Ich werde also immer dabei sein."

Was hältst du von Refns Filmen und welcher ist dein Lieblingsfilm?