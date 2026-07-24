Nicolás Otamendi beendet seine argentinische Nationalmannschaft

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Nicolás Otamendi, einer der erfahrensten Spieler der argentinischen Nationalmannschaft, hat nach der Niederlage gegen Spanien im WM-Finale seinen Rücktritt von der Nationalmannschaft bekannt gegeben. In einem Video auf Instagram bestätigte der 38-jährige Innenverteidiger, dass er geplant hatte, nach der Weltmeisterschaft zu gehen.

"Das Schicksal hat entschieden, dass mein letztes Spiel ein WM-Finale sein wird. Es war nicht das Ergebnis, das wir wollten, aber ich gehe mit erhobenem Haupt nach Hause, weil diese Gruppe bis zur allerletzten Sekunde gekämpft hat. Ich verabschiede mich mit der Gewissheit, dass ich alles gegeben habe."

Seit 2009 ist Otamendi Nationalspieler für Argentinien und spielte für Argentinien bei den Weltmeisterschaften 2010, 2018, 2022 und 2026 sowie bei den Copa América-Ausgaben 2015, 2016, 2019, 2021 und 2024. Insgesamt absolvierte er 139 Einsätze für Argentinien, endete mit einer Niederlage im WM-Finale, gewann aber eine WM und die Copa América 2021.

In Vereinen spielte er für Porto, Valencia, Manchester City, Benfica und wechselte im Mai zu River Plate.